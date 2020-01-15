أحدث تكنولوجيا قطاع النقل الجوي بـ(معرض الكويت للطيران)

الكويت ـ د ب أ: قال الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح رئيس الطيران المدني ورئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض الكويت للطيران أن معرض الكويت للطيران سيتضمن ورش عمل للاطلاع على آخر ما وصلت إليه التكنولوجيا في عالم الطيران. وأضاف الحمود ، في كلمته امس بمناسبة افتتاح معرض الكويت للطيران 2020 ، أن انطلاق المعرض في دورته الثانية فرصة للاطلاع على كل ما هو جديد في عالم الطيران خصوصاً وأنه يتزامن مع ما تشهده دولة الكويت من جهود كبيرة لتطوير قطاع النقل الجوي في البلاد وما يتضمنه من تحديث للبنية التحتية وتنفيذ للمشاريع التطويرية في مطار الكويت الدولي وضخ استثمارات كبيرة من أجل رفع كفاءة التشغيل وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين خصوصاً مع ارتفاع معدلات الحركة الجوية في الكويت.

وقال الحمود :”لعل هذا الحدث الذي لاقى مشاركة واسعة هذا العام من قبل الشركات العالمية المتخصصة ، يعتبر منصة جاذبة لكل ما يخص صناعة الطيران العسكري والمدني والخاص ومستلزمات المطارات حيث سيكون هذا المعرض حدثاً هاماً للاطلاع على أحدث ما تقدمه مصانع الطائرات بمختلف أنواعها من طائرات تجارية وعسكرية وإسعاف جوي إضافة إلى الأجهزة المتعلقة بالطيران من محركات وأجهزة ملاحية ومستلزمات المطارات المدنية والعسكرية”. ويقام المعرض في الفترة من 15 إلى 18يناير الجاري بمطار الكويت الدولي، بمشاركة 1200 شخصية من داخل وخارج الكويت يمثلون 200 شركة عالمية، حيث ستعرض 70 طائرة حديثة بطرازات مختلفة للجهات المشاركة. ويشهد المعرض تنظيم عروض جوية لسلاح الطيران السعودي والإماراتي والإيطالي والأميركي .