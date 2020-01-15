الشمري يتسلم قيادة شرطة ديالى خلفا للعبادي

افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن اللواء حامد الشمري تسلم قيادة شرطة ديالى. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "اللواء حامد خليل يعقوب الشمري تسلم مهام قائد شرطة ديالى خلفا للواء فيصل كاظم العبادي".



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