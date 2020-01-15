الاعلام الامني يعلن مقتل ستة ارهابيين بضربة جوية في صلاح الدين

اعلنت خلية الاعلام الامني، الاربعاء، عن مقتل ستة ارهابيين بضربة جوية في صلاح الدين.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "قطعات قيادة عمليات صلاح الدين نفذت واجباً في حاوي اللبوة لبحيرة الشاي بإسناد جوي".
واضافت ان "النتائج كانت قتل ٤ من عناصر داعش الارهابي بضربة جوية لطيران القوة الجوية، وقتل إرهابيين إثنين، اضافة الى تدمير عجلة نوع بيك اب وزورقين من قبل طيران الجيش أيضاً، وتدمير نفق بطول ٥ متر ووكرين، وملاحقة الإرهابيين في الوادي".
وتابعت انه "أثناء هذه العملية استشهد جندي وأصيب ضابط خلال هذا الواجب".
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