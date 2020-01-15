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افاد مصدر امني، الاربعاء، بان انبوبا للغاز انفجر في شقة ببسماية في بغداد، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الموقف.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "انبوبا للغاز انفجر داخل شقة بعمارة 309 الطابق التاسع في بسماية ببغداد، ما ادى الى تسرب للغاز والحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".
واضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني تدخلت وسيطرة على تسرب الغاز"، مشيرا الى ان "انفجار الانبوب ادى الى تشقق احد جدران الشقة".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. انفجار انبوب للغاز في شقة ببسماية والدفاع المدني يتدخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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