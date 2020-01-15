واشنطن تعلن التوصل إلى اتفاق "مبدئي" بشأن سد النهضة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، توصل وزراء الخارجية والري بمصر وإثيوبيا والسودان إلى اتفاق مبدئي بشأن سد النهضة.

وقالت وزارة الخزانة في بيان لها :" إن الوزراء توصلوا لاتفاق مبدئي في واشنطن حول سد النهضة، بحضور وزير الخزانة الأمريكي، ورئيس البنك الدولي، بصفه مراقبين".

وأضاف البيان: من بين بنود الاتفاق إتمام عملية الملء خلال موسم الأمطار من يوليو/ تموز إلى أغسطس/ أب، واستمرارها إلى سبتمبر/ أيلول يخضع لشروط.

وتابع، أن مصر وإثيوبيا والسودان اتفقت على المسؤولية المشتركة في إدارة أزمات الجفاف، وعلى عقد اجتماع في واشنطن يومي 28 و29 يناير/كانون الثاني الجاري لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.