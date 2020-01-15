القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعت مجموعة أمريكية، رؤساء الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، لعقد قمة طارئة لحل الأزمات التي يعيشها العالم.
وقال كيت هارت، المنسق السياسي لجمعية "LAROUCHE PAC" التي تدعو لوقف الحروب، والتوقف عن مهاجمة الرئيس دونالد ترامب: إن "العالم لديه فرصة لرفض العنف والقضاء على الصراعات السياسية والعسكرية".
وأضاف، في حديث لـ"العين الإخبارية": "يجب إنهاء النموذج الجغرافي والإمبريالية الحالية، وإنشاء بنية مالية واستراتيجية جديدة للعالم، تقوم على الدفاع عن السيادة والسلامة الثقافية لجميع الأمم".
ودعا هارت الرئيس دونالد ترامب للقاء نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، ليس فقط لمعالجة الخطر المباشر للحرب في جنوب غربي آسيا، ولكن لخلق نموذج جديد، وتغيير العالم.
وتابع: "يجب أن يستند هذا النموذج إلى المبادئ والمعاهدات، التي أنهت حرب الثلاثين عامًا في أوروبا، وحطمت الدول المتحاربة دائرة الانتقام وتصرفت لصالح الجميع".
وأشار هارت إلى ضرورة قيام واشنطن وبكين وموسكو ودول أخرى مثل الهند، للعمل على وضع خطة مشتركة للتنمية الاقتصادية.
كانت هذه تفاصيل خبر مجموعة أمريكية تدعو لقمة مع روسيا والصين لحل أزمات العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.