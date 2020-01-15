مجموعة أمريكية تدعو لقمة مع روسيا والصين لحل أزمات العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعت مجموعة أمريكية، رؤساء الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، لعقد قمة طارئة لحل الأزمات التي يعيشها العالم.



وقال كيت هارت، المنسق السياسي لجمعية "LAROUCHE PAC" التي تدعو لوقف الحروب، والتوقف عن مهاجمة الرئيس دونالد ترامب: إن "العالم لديه فرصة لرفض العنف والقضاء على الصراعات السياسية والعسكرية".

وأضاف، في حديث لـ"العين الإخبارية": "يجب إنهاء النموذج الجغرافي والإمبريالية الحالية، وإنشاء بنية مالية واستراتيجية جديدة للعالم، تقوم على الدفاع عن السيادة والسلامة الثقافية لجميع الأمم".





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ودعا هارت الرئيس دونالد ترامب للقاء نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، ليس فقط لمعالجة الخطر المباشر للحرب في جنوب غربي آسيا، ولكن لخلق نموذج جديد، وتغيير العالم.

وتابع: "يجب أن يستند هذا النموذج إلى المبادئ والمعاهدات، التي أنهت حرب الثلاثين عامًا في أوروبا، وحطمت الدول المتحاربة دائرة الانتقام وتصرفت لصالح الجميع".

وأشار هارت إلى ضرورة قيام واشنطن وبكين وموسكو ودول أخرى مثل الهند، للعمل على وضع خطة مشتركة للتنمية الاقتصادية.