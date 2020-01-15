مليشيا السراج تقتل طبيبا قام بتصوير مرتزقة سوريين

قتلت مليشيا فايز السراج، رئيس حكومة ما يسمى"الوفاق الوطني" في طرابلس، الأربعاء، طبيبا يعمل بليبيا بعد اختطافه بمزاعم تصويره جرحى المرتزقة السوريين، الموالين لرجب طيب أردوغان.

وقالت نقابة أطباء ليبيا إن الطبيب محمد محمود بن عياد (مصري)، أحد أطباء قسم القلب الباطني بمركز طرابلس الطبي، قتل بدم بارد بعد اختطافه من قبل مليشيات موالية لفابز السراج.

وأوضحت النقابة ، في بيان لها، أن عياد (32 عامًا) تعرض للاختطاف في منطقة حي الأندلس، بعد أن نشر مقطع “فيديو” يتحدث خلاله مع مرتزق سوري داخل المركز الطبي.

وأشار البيان إلى أنه "تم تشييع جثمان الطبيب اليوم الأربعاء بمقبرة الشويرف بمنطقة سوق الجمعة خلف مصحة الفتح الليبية".

وكان عياد، وهو مصري الجنسية، نشر مقطعا مصورا يتحدث خلاله مع مرتزق سوري مصاب خلال المعارك ضد الجيش الليبي داخل المركز الطبي الذي يعمل به.





وكان نشطاء ليبيون تداولوا على مواقع الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر إرهابيين من التركمان السوريين، الموالين لتركيا، في محاور القتال بالعاصمة طرابلس، ضمن صفوف مليشيات حكومة فايز السراج.



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كما سبق وعثرت الكتيبة 128 مشاة، التابعة للجيش الليبي، على بطاقة تعريف لإرهابي سوري ينتمي لما يعرف بـ"جبهة ثوار سوريا" أثناء تمشيط مواقع المليشيات الإرهابية المحررة في العاصمة الليبية طرابلس.

وأوضحت الكتيبة الليبية أن الإرهابي السوري يدعى ياسين أبوعبيدة، وهو تابع لـ"جبهة ثوار سوريا" الإرهابية ويعمل لحساب الإرهابي "مهدي الحاراتي" القائد السابق لمليشيا "ثوار طرابلس"، والذي تولى فيما بعد قيادة جماعة "لواء الأمة" الإرهابي في سوريا.





وفي وقت سابق الأربعاء، كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية ، أن نحو 2000 مرتزق سوري سافروا من تركيا إلى ساحات القتال في ليبيا.



وقالت الجارديان إن المرتزقة السوريين وقعوا عقودًا لمدة 6 أشهر مباشرة مع حكومة فايز السراج غير الشرعية في ليبيا بدلًا من الجيش التركي، مقابل 2000 دولار شهريا.

وأضافت الصحيفة البريطانية، خلال تقرير لها، أن "تلك المبالغ كبيرة مقارنة بالـ450-550 ليرة تركية شهريا التي يتقاضونها في سوريا".

وكان الجيش الليبي، أكد مرارا أن تركيا نقلت عددا من الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا، للمشاركة في القتال ضد قواته، من خلال موانئ مصراتة ومعيتيقة الجوية والبحرية أو عبر يعرف بـ"سفن الموت"، وطيران الأجنحة المملوك للإرهابي عبدالحكيم بلحاج أمير الجماعة الليبية المقاتلة.

وتنخرط تركيا في دعم حكومة فايز السراج بالعاصمة الليبية طرابلس والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة له بالمال والسلاح، وإرسال المرتزقة السوريين الموالين لتركيا على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.



ومنذ بدء عملية "طوفان الكرامة" التي أطلقها الجيش الليبي في أبريل/نيسان الماضي لتحرير طرابلس من التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة، أسقطت القوات المسلحة أكثر من 30 طائرة تركية مسيرة تابعة للمليشيات.