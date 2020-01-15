أكاذيب أردوغان ومساءلة الغنوشي.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الأاربعاء 15 يناير/كانون الثاني، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي السياسة تقرأون: "الجارديان" تكشف أعداد ورواتب مرتزقة أردوغان بليبيا، والكشف عن فريق محاكمة "عزل" ترامب.. آدم شيف رئيسا، و"المفخخات".. مرتزقة أردوغان تسعى لتكرار مأساة إدلب في ليبيا، وناشط إيراني لخامنئي: تنحَّ وكفى أكاذيب كنظام هتلر، وولي عهد أبوظبي: افتتاح قاعدة برنيس إنجاز يعكس رؤية مصر ويعزز دورها، وبوتين يكلف ميخائيل ميشوستين بتشكيل الحكومة الجديدة، وجلسة مساءلة للغنوشي بالبرلمان التونسي بعد لقائه أردوغان، وسياسيون: تضييق الخناق على حزب الله دوليا يضعف مناوراته داخليا، وقبائل "الكراغلة" تفند "كذبة" أردوغان بشأن مليون تركي في ليبيا.

كما تطالعون أيضا: تقرير: أكثر من 3 آلاف احتجاج بإيران خلال 2019، وقاعدة "برنيس" العسكرية .. تقنيات قتالية حديثة للجيش المصري، و"المحميات الطبيعية".. أكذوبة إسرائيل لسرقة الأراضي الفلسطينية، ومؤشر الإرهاب العالمي: 3 دول عربية ضمن الأكثر تأثرا في 2019، وتليجراف: سقوط خامنئي في إيران "مسألة وقت"، ومحمد بن زايد: القوات المسلحة المصرية قوة لكل العالم العربي، وبعد "ليلة عصيبة".. الهدوء يعود للخرطوم وتعهد بمحاسبة المتمردين، و"الشباب الليبي" يؤكد دعمه الكامل للجيش في مواجهة التدخل التركي.

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وعلى الصعيد الاقتصادي: الأسهم الأوروبية مستقرة قبل اتفاق التجارة الأمريكي-الصيني، وعبدالله بن زايد: الاستدامة منهاج عمل وأسلوب حياة في الإمارات، وأمريكا والصين.. اتفاق تجاري من 86 صفحة لتهدئة الحرب التجارية، والنفط يتراجع بفعل مخاوف الطلب، وإغراءات أردوغان تفشل في إنقاذ عقارات تركيا.

وفي الرياضة تجدون: فيديوجراف.. 10 معلومات لا تعرفها عن كيكي مدرب برشلونة الجديد، أما في التكنولوجيا: لينوفو تطرح أول حاسوب 5G في العالم.

وفنيا: مرشحة الأوسكار رينيه زيلويجر: التمثيل لم يكن أبدا في خطتي، بينما في المنوعات: 25 قبيلة مهددة بالانقراض حول العالم.

كما تتناول نشرة "العين الإخبارية" مجموعة متنوعة من الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو، وآخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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