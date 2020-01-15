محمد بن زايد وميركل يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع بالمنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الأربعاء، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، القضايا التي تهم البلدين والأوضاع بالمنطقة.

وناقش الجانبان، خلال اتصال هاتفي، سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.

واستعرض الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وميركل مجمل القضايا الإقليمية والدولية والتطورات والأحداث في المنطقة والسبل الكفيلة باحتوائها ومعالجة تداعياتها.

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وأكد الجانبان أهمية بذل مزيد من الجهود والعمل على تعزيز أسس الأمن والاستقرار بها.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة عبر "تويتر": "تلقيت اتصالًا هاتفيا من أنجيلا ميركل مستشارة ألمانيا، ناقشنا خلاله عددا من القضايا التي تهم بلدينا والمنطقة وبشكل خاص تطورات الأحداث الجارية وأهم الأفكار التي تدعم وضع حلول مناسبة لها".





