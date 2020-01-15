ولي عهد أبوظبي: افتتاح قاعدة برنيس إنجاز يعكس رؤية مصر ويعزز دورها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، عن سعادته بالمشاركة في افتتاح قاعدة "برنيس" العسكرية على ساحل البحر الأحمر.





وأكد الشيخ محمد بن زايد، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الأربعاء، أنها تعكس رؤية مصر الطموحة لتحقيق آفاق التنمية الشاملة.





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وكتب ولي عهد أبو ظبي في تغريدته قائلا: "سعدت برفقة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في حضور افتتاح قاعدة برنيس العسكرية ومطارها المدني.. إنجازات نوعية تعكس رؤية مصر الطموحة لآفاق تنموية شاملة، تعزز دورها المحوري في منظومة الأمن العربي والاستقرار الإقليمي.. تمنياتنا لها بمزيد من التقدم والازدهار".





وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يرافقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، شهدا افتتاح قاعدة "برنيس" العسكرية على ساحل البحر الأحمر.

وتعد القاعدة الواقعة على البحر الأحمر جنوب شرق مصر الأكبر على البحر الأحمر، ويجاورها مطار برنيس الحربي.