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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محمد بن راشد ووزير خارجية الجزائر يستعرضان علاقات البلدين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
بحث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الأربعاء، ووزير الشؤون الخارجية بدولة الجزائر صبري بوقادوم، العلاقات الأخوية القائمة بين دولتي الإمارات والجزائر.
كما استعرض اللقاء، الذي عقد بقصر الشيخ محمد بن راشد في زعبيل، علاقات البلدين المبنية على الاحترام المتبادل ومراعاة مصلحة شعبيهما الشقيقين على الأصعدة كافة.
ورحب الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بالوزير الجزائري.
كما نقل وزير الشؤون الخارجية الجزائري إلى نائب رئيس الإمارات تحيات الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون وتمنياته لقيادة دولة الإمارات وشعبها دوام التقدم والرخاء.
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