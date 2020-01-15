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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير خارجية الجزائر: نتطلع لتعزيز التعاون مع الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
قال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، الأربعاء، إن بلاده تتطلع إلى تعزيز علاقاتها الثنائية مع دولة الإمارات العربية المتحدة وتنمية أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة.
والتقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، وزير الشؤون الخارجية الجزائري، حيث بحثا العلاقات المتميزة بين البلدين.
كما بحث اللقاء العلاقات الثنائية المشتركة بين الإمارات والجزائر وسبل تعزيزها في عدة مجالات منها الزراعية والاستثمارية والتجارية، كما استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى آخر المستجدات الراهنة بالمنطقة.
ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة صبري بوقادوم، مؤكدا العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولتي الإمارات والجزائر، والحرص المستمر على تعزيزها وتنمية مجالات التعاون المشترك بما يعود بالخير على البلدين والشعبين الشقيقين.
من جانبه، أعرب صبري بوقادوم عن تطلع بلاده لتعزيز علاقاتها الثنائية مع دولة الإمارات وتنمية أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة، متمنيا لدولة الإمارات مزيدا من التقدم والازدهار.
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