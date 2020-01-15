توتر الاجواء أمام ثكنة الحلو والمحتجون يرشقون قوى الأمن بالحجارة

توترت الأجواء أمام ​ثكنة الحلو​ حيث عمد عدد من ​المحتجين​ على رشق عناصر ​قوى الأمن الداخلي​ بالحجارة و​المفرقعات النارية​. واطلق عناصر مكافحة الشغب القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين. إضغط للمزيد

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