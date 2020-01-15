دفاع روسيا تنفي منع عسكريين أميركيين تسيير دورية روسية بالحسكة السورية

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​، ان "ادعاءات بعض المصادر الإلكترونية الأجنبية حول منع تسيير دورية روسية في ​محافظة الحسكة​ من قبل وحدات ​القوات المسلحة​ الأميركية، غير صحيحة"، مشيرةً الى ان "قناة الاتصال الدائم التي تمت إقامتها سابقا بين قيادة مجموعة ​القوات الروسية​ في ​سوريا​ والمركز العملياتي للقوات المسلحة الأميركية، من أجل منع وقوع حوادث تهدد حياة العسكريين، تؤدي مهامها كما هو مقرر لها".

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