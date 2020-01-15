أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن "الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيسافر إلى برلين للمشاركة في المؤتمر المزمع عقده في 19 كانون الثاني الحالي لبحث تسوية الأزمة الليبية"، لافتاً الى ان "المبعوث الخاص إلى ليبيا غسان سلامة ووكيلته للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، سيرافقون غوتيريش خلال الزيارة".
هذا وكانت الحكومة الألمانية قد اعلنت رسمياً عقد مؤتمر للتسوية في ليبيا، يوم 19 كانون الثاني في برلين.
كانت هذه تفاصيل خبر دوجاريك: الأمين العام للأمم المتحدة سيشارك في مؤتمر برلين حول ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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