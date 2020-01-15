دوجاريك: الأمين العام للأمم المتحدة سيشارك في مؤتمر برلين حول ليبيا

أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ​ستيفان دوجاريك​، أن "الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيسافر إلى ​برلين​ للمشاركة في ال​مؤتمر​ المزمع عقده في 19 كانون الثاني الحالي لبحث تسوية ​الأزمة​ الليبية"، لافتاً الى ان "المبعوث الخاص إلى ​ليبيا​ ​غسان سلامة​ ووكيلته للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، سيرافقون غوتيريش خلال الزيارة".

هذا وكانت ​الحكومة الألمانية​ قد اعلنت رسمياً عقد مؤتمر للتسوية في ليبيا، يوم 19 كانون الثاني في برلين.