أكد كبير مساعدي وزير الخارجية ال​إيران​ي ​عباس عراقجي​، على "حق إيران في تخفيض التزاماتها ب​الاتفاق النووي​ في حال عدم وفاء القوى الأخرى بالتزاماتها"، مشددا على أن "جميع إجراءات إيران في الملف النووي قابلة للعودة إلى ما كانت عليه في الماضي، وان لجوء الدول الأوروبية الثلاث إلى حل النزاعات في المادة 36 في الاتفاق النووي قرار خاطئ في الوقت الخطأ، ويحق لإيران تخفيض التزاماتها في الاتفاق النووي بما يتناسب مع عدم وفاء القوى الأخرى بالتزاماتها"، مشيراً الى "الالتزام بالاتفاق، إذا كان الجانب الأوروبي يفي بالتزاماته في هذا الاتفاق، وعندها جميع الإجراءات الإيرانية في ملفها النووي قابلة للعودة إلى ما كانت عليه في الماضي".

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كانت هذه تفاصيل خبر عراقجي: من حقنا تخفيض التزاماتنا بالاتفاق النووي رداً على عدم التزام الاخرين به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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