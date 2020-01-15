مدبولي يعلن تشكل لجنة لبيع أسهم الشركات المملوكة للدولة

أصدر رئيس الوزراء المصري ​مصطفى مدبولي​، "قرارا بتشكيل لجنة وزارية لوضع برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، وتضمن القرار أن تستعين اللجنة بمن تراه من ذوي الخبرات والمختصين".

وتعمل ​الحكومة المصرية​ على تنفيذ برنامج لبيع أسهم عشرات الشركات المملوكة للدولة على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة، في قطاعات البترول والخدمات والكيميائيات والشحن والخدمات البحرية و​العقارات​ للمساعدة في دعم الميزانية ​المالية العامة​ للدولة.