قوى مكافحة الشغب تحاول تفريق المتظاهرين أمام ثكنة الحلو بعد رمي المفرقعات باتجاه الثكنة

يعمل عناصر قوى ​مكافحة الشغب​ في هذه الاثناء على تفريق ​المتظاهرين​ أمام ​ثكنة الحلو​ بعد رمي المفرقعات باتجاه الثكنة. وقد استخدم العناصر القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين.

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