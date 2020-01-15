بارلي: سأزور واشنطن لبحث الدعم الأميركي لجهود فرنسا بمواجهة الجماعات المتطرفة

أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، "انها ستتوجه إلى واشنطن، قريبا لبحث مستقبل الدعم الأميركي لجهود فرنسا ودول الساحل الإفريقي في مواجهة جماعات متطرفة"، مشيرةً الى انها "تعول على الدعم القيم الذي تقدمه الولايات المتحدة لإنجاح هذه الجهود المشتركة".
هذا وأعلنت في وقت سابق قمة "فرنسا - مجموعة الساحل" عن "استحداث إطار عملياتي جديد لمواجهة المجموعات المتطرفة في المنطقة، علما أن الجهود الأمنية للدول تتركز على المنطقة الحدودية بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو".
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