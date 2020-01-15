بارلي: سأزور واشنطن لبحث الدعم الأميركي لجهود فرنسا بمواجهة الجماعات المتطرفة

أعلنت ​وزيرة الدفاع الفرنسية​، ​فلورانس بارلي​، "انها ستتوجه إلى ​واشنطن​، قريبا لبحث مستقبل الدعم الأميركي لجهود ​فرنسا​ ودول الساحل الإفريقي في مواجهة جماعات متطرفة"، مشيرةً الى انها "تعول على الدعم القيم الذي تقدمه ​الولايات المتحدة​ لإنجاح هذه الجهود المشتركة".

هذا وأعلنت في وقت سابق قمة "فرنسا - مجموعة الساحل" عن "استحداث إطار عملياتي جديد لمواجهة المجموعات المتطرفة في المنطقة، علما أن الجهود الأمنية للدول تتركز على المنطقة الحدودية بين مالي و​النيجر​ و​بوركينا فاسو​".