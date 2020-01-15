محتجون قطعوا الطريق عند جسر جلالا رفضا للاعتداء على الفانات في جديتا

اقدم عدد من ​المحتجين​ على قطع الطريق عند جسر جلالا رفضا للاعتداء على الفانات في ​جديتا​.

وفي وقت سابق أفاد مراسل ​النشرة​ في زحلة عن "تعرض عدد من الفانات المتجهة من والى ​بيروت​ للإعتداء في منطقة جديتا البقاعية".