محتجون قطعوا الطريق عند جسر جلالا رفضا للاعتداء على الفانات في جديتا

اقدم عدد من المحتجين على قطع الطريق عند جسر جلالا رفضا للاعتداء على الفانات في جديتا.
وفي وقت سابق أفاد مراسل النشرة في زحلة عن "تعرض عدد من الفانات المتجهة من والى بيروت للإعتداء في منطقة جديتا البقاعية".
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