عويدات: يتم اطلاق سراح الموقوفين تباعا الا من يثبت تورطهم بالاعتداء على قوى الامن

أكد مدعي عام التمييز القاضي ​غسان عويدات​ في حديث تلفزيوني له أنه "يتم اطلاق سراح الموقوفين من ثكنة الحلو تباعا الا من يثبت تورطهم بالاعتداء على ​القوى الامنية​".

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