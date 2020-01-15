حنكش: عادوا الى المحاصصة والتسويات ونسوا أن الشعب أقوى من كل شيء والثورة مستمرة

أكد عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب ​الياس حنكش​ في تصريح له على أحد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أنه "ظنّوا أن ​الثورة​ أسلمت الروح فعادوا إلى ​المحاصصة​ والتسويات، لكنهم نسوا أن الشعب أقوى من كل شيء والثورة مستمرة رغم القمع حتى تشكيل ​حكومة​ إختصاصيين مستقلة وإجراء إنتخابات نيابية مبكرة في أسرع وقت".

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