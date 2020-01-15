الجيش: الاخبار عن توقيف عدد من الفتية القصر على خلفية الاحتجاجات في جونية عارية من الصحة

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه أنه "تداولت بعض وسائل الإعلام خبراً مفاده أن الجيش أوقف في محلة جونية عدداً من الفتية القصّر والطلاب على خلفية الاحتجاجات في المنطقة".
وفي بيان لها، نفت القيادة "توقيف أي قاصر، وتؤكّد أنّ قوى الجيش أوقفت كل من المدعوّين: بشير طوبيا مواليد 1983، روبير التنوري مواليد 1979، جو عازار مواليد 1994، وجورج البعينو مواليد 1995، والذين كانوا يحرّضون الطلاب على إقفال الطرق، وقد تمّ إطلاق سراحهم بعد التحقيق معهم".
ودعت القيادة وسائل الاعلام إلى "توخّي الدقة في التعامل مع الأخبار المتعلّقة بالمؤسسة العسكرية والتأكّد من صحة المعلومات قبل نشرها".
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