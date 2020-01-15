المعلوف : على القوى الأمنية وضع حد لما يحصل في جلالا وتعلبايا وجديتا

أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب سيزار المعلوف أنه "على الجميع التحلي بالوعي التام، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان. فالتعرض للثوار من قبل بعض الجهات، ثم التعرض للمواطنين من قبل الثوار هو امر مرفوض وغير مقبول".
وفي تصريح له على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح المعلوف أن "ما يجمع أهل البقاع المحروم لا تفرقه الطائفية وجميعنا تحت راية العلم اللبناني، لذا أطالب القوى الأمنية بوضع حد لما يحصل في بلدات جلالا وتعلبايا وجديتا في البقاع الاوسط خوفا من الانزلاق الى المجهول الذي نحذر منه دائما".
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