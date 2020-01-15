LBC: الجيش فض اشكالا في البترون تخلله تدافع بين مناصرين للوطني الحر ومجموعة من المتظاهرين

افادت معلومات لقناة الـ "lbci" بأن "​الجيش اللبناني​ فضّ اشكالا في ​البترون​ تخلله تدافع بين مناصرين للتيار الوطني الحر ومجموعة من ​المتظاهرين​". إضغط للمزيد

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