الجديد: سقوط قنابل مسيلة للدموع بمحيط السفارة الروسية في بيروت

افادت ​قناة الجديد​ بـ"سقوط عدد من القنابل المسيلة للدموع بمحيط ​السفارة الروسية​ في ​بيروت​، مما ادى الى اصابة عدد من القوى الامنية المكلفة بحماية السفارة". إضغط للمزيد

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