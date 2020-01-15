غارات إسرائيلية على مواقع في قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع

نفذ ​الطيران الاسرائيلي​ غارات على مواقع في ​قطاع غزة​ ردا على إطلاق صواريخ من القطاع. وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي أن نظام الدفاع الجوي الخاص به "القبة الحديدة" اعترض صاروخين من أصل أربعة أطلقت من قطاع غزة. وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأسبوع الماضي من توجيه إسرائيل "ضربة قوية" إذا تعرضت لهجوم من إيران.

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