محتجون يرمون الحجارة والمفرقعات النارية باتجاه عناصر قوى الأمن امام ثكنة الحلو

ارتفعت حدة التوتر في هذه الاثناء امام ​ثكنة الحلو​ حيث يعمد عدد من ​المحتجين​ على رمي الحجارة و​المفرقعات النارية​ باتجاه عناصر ​قوى الأمن الداخلي​. واطلق عناصر ​مكافحة الشغب​ القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين. إضغط للمزيد

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