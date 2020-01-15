أوغلو: لاحظنا غضباً روسياً من انسحاب حفتر من المفاوضات

أعلن وزير ​الخارجية التركية​ ​مولود جاويش أوغلو​، أن ​تركيا​ لاحظت "غضبا ​روسيا​ من انسحاب حفتر من المفاوضات دون تقديمه أي مقترح بديل". وأشار أوغلو إلى أن "هدفنا هو التوصل لاتفاق لوقف ​إطلاق النار​ في ​ليبيا​ وتفعيل العملية السياسية". وقد عقدت روسيا اجتماعا ضم الأفرقاء المتنازعين في ليبيا، إلا أن المشير ​خليفة حفتر​ إنسحب من المفاوضات من دون إدلاء أي تصريح أو الوصول الى أي تفاهم.

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