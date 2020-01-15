محاكمة ترمب لعزله لن تستغرق أكثر من اسبوعين







اسماء السيد - واشنطن: رجح مسؤول كبير في الادارة الاميركية الاربعاء الا تستغرق محاكمة الرئيس دونالد ترمب امام مجلس الشيوخ في محاولة لعزله اكثر من اسبوعين. وقال المسؤول رافضا كشف هويته "استبعد جدا ان يستمر الامر اكثر من اسبوعين"، لافتا الى ان البيت الابيض يتوقع ان يبرىء مجلس الشيوخ ذو الغالبية الجمهورية الرئيس سريعا. ومن المقرر ان تبدأ الثلاثاء محاكمة ترمب بتهمة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

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