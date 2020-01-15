سكرتير عام محافظة الفيوم يتقدم المعزين فى ضحايا "حادث الأردن"

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحى:

أناب الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم الأربعاء، اللواء عبد القادر النوري، سكرتير عام المحافظة، لحضور مراسم الدفن وتقديم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث الأردن من أبناء قريتي سرسنا والروضة بمركز طامية، بحضور اللواء أحمد عبد المنصف، رئيس مركز ومدينة طامية.

قدم السكرتير العام تعازي المحافظة لأسر ضحايا حادث الأردن الذين لقوا مصرعهم أثناء تأديتهم عملهم، داعياً الله عزوجل أن يحتسبهم من الشهداء وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وكان ثلاثة أشخاص من محافظة الفيوم، لقوا مصرعهم أول أمس الاثنين، نتيجة انهيار سور مدرسة "كفر راكب الثانوية" أثناء ترميمه بمحافظة "إربد" شمال الأردن، وتابع محافظ الفيوم، مع وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إجراءات نقل الضحايا من دولة الأردن إلى مسقط رأسهم بالفيوم مساء اليوم.