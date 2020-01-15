وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون أزمات ليبيا والعراق 20 يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أفاد المكتب الإعلامي لمجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، بأن تقرر عقد اجتماع على مستوى وزراء خارجية الاتحاد، في 20 يناير الجاري، لمناقشة الأوضاع في ليبيا والعراق.

وأوضح المكتب في بيانه، مساء اليوم الأربعاء، أن المشاركين في اللقاء سيبحثون، أثناء غداء غير رسمي، عملية السلام في الشرق الأوسط والأحداث الأخيرة في المنطقة، إلى جانب نتائج الاجتماع الطارئ الذي عقده وزراء خارجية الاتحاد، في بروكسل، في 10 يناير، حسبما ذكرت وكالة "تاس" الروسية.

وخلال هذا الاجتماع، الذي ركز على الأوضاع في ليبيا والعراق، دعا وزراء الدول الأوروبية الـ 28، إيران والولايات المتحدة إلى قدر أكبر من ضبط النفس وخفض التوتر في المنطقة. كما أكد الوزراء عزمهم مواصلة الجهود للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران.