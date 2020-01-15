الرئاسات العراقية الثلاث تدعو إلى الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب أ)

دعت الرئاسات الثلاث العليا في العراق، مساء اليوم الأربعاء، إلى الإسراع بتشكيل حكومة جديدة، وتلبية متطلبات الإصلاح ومعالجة الأوضاع السياسية بعد قرار مجلس النواب سحب القوات الأجنبية من البلاد على أسس من التفاهم البناء والشعور بالمسؤولية الوطنية.

وأكد الرئيس العراقي برهم صالح، وعادل عبد المهدي رئيس حكومة تصريف الأعمال، ومحمد الحلبوس رئيس البرلمان، في بيان صحفي بعد اجتماع ضمهم في قصر السلام الرئاسي "على أهمية الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة وتلبية متطلبات الإصلاح في مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية، بما يحفظ سيادة العراق وأمن العراقيين من تحديات الإرهاب حتى تحقيق النصر الناجز".

وأوضح البيان أن المجتمعبن شددوا على "ضرورة الإسراع بمعالجة الأوضاع السياسية بعد قرار مجلس النواب سحب القوات الأجنبية من البلاد على أسس من التفاهم البناء والشعور بالمسؤولية الوطنية، ومراعاة الحرص على السيادة الوطنية وصونها من التدخلات الخارجية والحيلولة دون حصول التجاوزات على هذا الصعيد.

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واتفق المجتمعون على "مواصلة مبدأ مراعاة مصالح العراق وأمنه السياسي والمالي في الموقف الوطني المتوازن من الأزمات الإقليمية والدولية المحيطة بالعراق، وبما ينأى به عن الصراعات، والتأكيد على التهدئة وضبط النفس ومنع التصعيد، وتوحيد الجهود في إطار مكافحة الإرهاب الداعشي وتكثيف العمل الاستخباراتي لملاحقة مجاميعهم التخريبية وخصوصاً في ضوء محاولات التعرض الأخيرة للإرهابيين".

وأكد الاجتماع على "أهمية الحرص الشديد على حفظ وحدة العراقيين وتماسكهم الوطني بمواجهة التحديات وبناءِ بلدهم وتعزيز تجربتهم الديمقراطية".

ودعا المجتمعون إلى "تضافر جهود الجميع، من متظاهرين سلميين وقوات أمنية وقوى سياسية فاعلة، لحماية الأمن العام والحريات وسلامة المنشآت العامة والخاصة، والدعوة إلى إعادة الحياة الطبيعية للبلاد، خصوصاً في مجال عودة المدارس والجامعات إلى الدوام الطبيعي، وعودة مؤسسات الدولة للقيام بواجباتها إزاء المواطنين وتطمين المصالح العامة والخاصة لتعود إلى ممارسة نشاطاتها الطبيعية".