محافظ المنيا يزور المصابين في حادث الطبيبات بـ"الصحراوي الشرقي"

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

زار اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ونائبه الدكتور محمد محمود أبو زيد، اليوم الأربعاء، المصابين في حادث ميكروباص الطبيبات الذي وقع صباح اليوم أمام مدخل بوابة الكريمات على الطريق الصحراوي الشرقي.

وتوجه المحافظ، ونائبه إلى مستشفى معهد ناصر، بحضور الدكتور أسامة بلبل، وكيل مديرية الصحة بالمنيا، والدكتور ناصر زغلول نقيب الأطباء بالمنيا، وعدد من قيادات ومُمثلي القطاع الصحي بالمحافظة، للاطمئنان على المصابين ومدى توفير أوجه الرعاية اللازمة لهم خلال فترة إقامتهم لاستكمال العلاج، معرباً عن خالص أمنياته لهم بالشفاء العاجل.

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كما أعرب المحافظ عن خالص عزائه ومواساته لأسر المتوفين في الحادث، مؤكدًا على تقديم كافة التسهيلات اللازمة وتذليل جميع الإجراءات المطلوبة، موجهًا مسئولي الصحة بإبلاغه بأية تطورات ومتابعة أحوال المصابين أولاً بأول حتى تماثلهم للشفاء الكامل وخروجهم من المستشفى.

وشهد الطريق الصحراوي الشرقي، حادث تصادم سيارتين، أسفر عن مصرع طبيبتين وسائق، وإصابة 12 آخرين، جميعهم من أبناء محافظة المنيا، وجرى نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى معهد ناصر لتلقي العلاج.

وقال مسؤول بمديرية صحة المنيا، في تصريحات له، إن المتوفيتين والمصابين كانوا في طريقهم لحضور دورة تدريبية بالمعهد القومي للتدريب التابع لوزارة الصحة، واصطدمت سيارتهن بأخرى، وأسفر الحادث عن تلفيات كبيرة فى السيارة ووفاة طبيبتين والسائق، مؤكدًا أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أمرت بنقل المصابين إلى مستشفى معهد ناصر، والمتوفين إلى مشرحة زينهم، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.