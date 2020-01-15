البرلمان العربي يؤكد دعمه للصومال في الدفاع عن سيادتها ووحدتها

أكد البرلمان العربي، دعمه لجمهورية الصومال الفيدرالية في الدفاع عن سيادتها ووحدتها، وأدان التدخل الخارجي في شئونها الداخلية.

وشدد البرلمان العربي، في بيان له بشأن "متابعة تطورات الأوضاع في جمهورية الصومال الفيدرالية " صدر في ختام أعمال جلسته الثانية لدور الانعقاد

الرابع للفصل التشريعي الثاني اليوم الأربعاء، على ضرورة تعزيز الرقابة على تهريب الأسلحة الفتاكة بصورة غير شرعية، داعيا المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي لرفع حظر السلاح عن جمهورية الصومال الفيدرالية حتى يتسنى لها التصدي لكافة الاعتداءات والهجمات الإرهابية.ودعا البرلمان العربي، إلى دعم الشباب الصومالي وتوفير فرص العمل وتخفيف معاناتهم في مجالات الصحة والتعليم وقاية لهم من الوقوع كضحايا لشبكات الإجرام والإرهاب.كما دعا البرلمان العربي، الدول العربية إلى تقديم الدعم للأسر الصومالية في بعض الأقاليم التي اجتاحتها الفيضانات مؤخرا وأدت إلى تدمير ممتلكاتهم وإنتاجهم الزراعي.