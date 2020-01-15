إدارة ترامب تتوقع استئناف العقوبات الأممية ضد إيران قريبًا

أكد وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، أن واشنطن تتوقع استئناف العقوبات الأممية ضد إيران قريبا، في ظل تفعيل فرنسا وبريطانيا وألمانيا آلية فض النزاع الخاصة بالاتفاق النووي.
وقال منوتشين، اليوم الأربعاء، في حديث لقناة CNBC، إنه ووزير الخارجيةالأمريكي، مايك بومبيو، أجريا "مشاورات مباشرة" مع نظرائهما في الدول الأوروبية الثلاث.
وتابع: "أعتقد أنكم رأيتم بيان الثلاثية الأوروبية بشأن تفعيل آلية فض النزاع، ونتطلع إلى العمل معا على وجهالسرعة ونتوقع أن تتم إعادة فرض العقوبات الأممية قريبا".
وأعلنت إيران مؤخرا عن نيتها التخلي عن أي قيود على تخصيب اليورانيوم، في تجاوز جديد للاتفاق النووي المبرم عام 2015، وذلك على خلفية التصعيد الحاد من التوتر بين طهران وواشنطن إثر اغتيال الجنرال الإيراني البارز، قاسم سليماني، بغارة أمريكية في بغداد
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