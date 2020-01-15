بوتين: روسيا أصبحت رائدة العالم في الأسلحة المتقدمة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده أصبحت رائدة العالم في الأسلحة المتقدمة لأول مرة في التاريخ.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية، اليوم الأربعاء، عن بوتين قوله في بيان خلال الخطاب السنوي للأمة الروسية، "إننا لا نخيف أحد، كما أننا لا نسعى لفرض وصايتنا، وفي نفس الوقت، أضمن لكل شخص أن الإجراءات التي اتخذناها لتعزيز

الأمن القومي اتخذت في وقتها وبقدر كافي".وأشار بوتين، إلى أن روسيا أصبحت اليوم قائدة العالم في التطوير الأسلحة المتقدمة، قائلا "دعوني أشدد على أنه ولأول مرة في تاريخ الصواريخ والسلاح النووي الروسي، والذي يشمل فترة الاتحاد السوفيتي والتاريخ الحاضر، أننا لا نلاحق بركب أي شخص وعلى العكس من ذلك، ستستمر الدول الرائدة في العالم بتطوير أسلحتها والتي أصبحت روسيا بالفعل تمتلكها".ولفت الرئيس الروسي، إلى أن موسكو تضمن القدرة على حمايتها لعقود قادمة، لكننا لا ينبغي أن نبقى على الغار ونرتاح.ونوه بوتين، بأنه من الهام جدا المضي قدما بانتباه، فضلا عن مراقبة وتحليل كل ما يحدث في هذا المجال من العالم وتطويرالأنظمة القتالية المعقدة وأنظمة الجيل المستقبلي وهذا ما نفعله الآن.