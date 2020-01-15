الدوما الروسي ينظر في ترشيح ميشوستين لمنصب رئيس الوزراء

أعلن المكتب الصحفي لمجلس الدوما الروسي، اليوم الأربعاء، أن المجلس سيبحث في الجلسة العامة، يوم غد الخميس، ترشيح رئيس هيئة الضرائب الفدرالية الروسية، ميخائيل ميشوستين، لمنصب رئيس وزراء الاتحاد الروسي.
ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن المكتب الصحفي لمجلس الدوما قوله للصحفيين : " بأن مجلس الدومابالدولة قرر إدخال تعديلات على برنامج عمل (البرلمان) في 16 يناير، للنظر في ترشيح (ميشوستين) لمنصب رئيس الوزراء".
وكان رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، قد أبلغ اليوم الأربعاء، رئيس الدولة، فلاديمير بوتين، بنية الحكومة تقديم استقالتها بكامل قوامها، بعد ذلك أعلن المكتب الصحفي للكرملين أن بوتين رشح رئيس هيئة الضرائب الفدرالية الروسية، ميخائيل ميشوستن، لشغل منصب رئيس الوزراء، وذلك للنظر فيه في مجلس الدوما.
وكان رئيس هيئة الضرائب الفدرالية الروسية، ميخائيل ميشوستين، المرشح، من قبل الرئيس فلاديمير بوتين، لتولي منصب رئيس الحكومة الروسية، قد وصل في وقت سابق اليوم، إلى مجلس الدوما، حيث شارك في اجتماع استثنائي للمجلس.
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