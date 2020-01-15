بيلوسي تعلن أسماء لجنة محاسبة الرئيس ترامب بمجلس النواب

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الأربعاء، أسماء أعضاء اللجنة الموكلة بإدارة قضية محاسبة الرئيس دونالد ترامب داخل مجلس النواب.

وقالت بيلوسي، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن مجلس النواب سيصوت في وقت لاحق من اليوم على أعضاء اللجنة حتى يتم إعلان القرار رسميا. وتضم اللجنة سبعة ديمقراطيين هم رئيس لجنة الاستخبارات آدم شيف ورئيس اللجنة القضائية جيري نادلر والنواب حكيم جيفرز وجيسون كرو وفال ديمنجز وزوي لوفجرين وسيلفيا جارسيا.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن الخطوة المقبلة ستكون تقديم أعضاء اللجنة مواد المحاسبة إلى

مجلس الشيوخ حتى يمكن البدء في إجراءات محاسبة الرئيس ترامب فيما يتعلق باتهامه بمحاولة الضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي للحصول على مكاسب سياسية.وأكدت بيلوسي، خلال مؤتمر صحفي، أن القضية تتعلق بدستور الولايات المتحدة الأمريكية وأنه من الهام أن يعرف الرئيس ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المصوتين الأمريكيين يجب أن يختاروا رئيسهم بأنفسهم.كما لفتت بيلوسي أنه تم التوصل إلى أدلة جديدة منذ موافقة مجلس النواب على بدء محاسبة ترامب في 18 من ديسمبر الماضي منها رسائل بريد إلكتروني تظهر قرار مسئول بإدارة الرئيس ترامب وقف المساعدات إلى أوكرانيا بعد 91 دقيقة من المكالمة التي جمعت رئيسين ترامب وزيلنسكي.من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ستيفاني جريشام، إن الإعلان عن أسماء أعضاء اللجنة الموكلة بإدارة قضية محاسبة رئيس البلاد، دونالد ترامب، "لا يغير أمرًا واحدًا".وأضافت جريشام، في بيان أوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن ترامب لم يرتكب أي خطأ، وهو يتطلع إلى الحصول على حقوق الإجراءات القانونية الواجبة في مجلس الشيوخ التي ترفض رئسية مجلس النواب، نانسي بيلوسي، ومشرعوا الحزب الديمقراطي بالمجلس منحه إياها.كما أعربت جريشام عن توقع ترامب في أن يتم تبرئته بالكامل.