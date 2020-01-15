الجامعات الكندية تقرر الوقوف دقيقة حداد على ضحايا الطائرة الأوكرانية

قررت الجامعات الكندية الوقوف اليوم الأربعاء دقيقة حداد لتكريم ضحايا الطائرة الأوكرانية التي تحطمت منذ أسبوع بالقرب من طهران، وراح ضحيتها 57 كنديا.
وكان من بين ركاب الطائرة الـ176 طلاب وأعضاء هيئات تدريس وباحثون، ولقى جميع الركاب حتفهم جراء إسقاط طائرة الخطوطالجوية الدولية الأوكرانية عن طريق الخطأ بالقرب من طهران يوم الأربعاء الماضي.
في وقت متأخر من بعد الظهر للاحتفال بحياة طلاب الدراسات العليا الذي قضوا في الحادث.
وفي السياق، تنظم جامعة واترلو تكريما لاثنين من طلاب الدكتوراه، بينما ستستضيف جامعة ويسترن، في لندن بمقاطعة أونتاريو، وقفة تكريمية
وغادر وزير الخارجية فرانسوا فيليب شامباين إلى لندن صباح اليوم للمشاركة في اجتماع لفريق التنسيق الدولي والاستجابة لأسر ضحايا الرحلة الأوكرانية، ومن المقرر أن يشارك ممثلو أوكرانيا والسويد وأفغانستان وبريطانيا في اجتماع يوم غد الخميس في مقر السفارة الكندية.
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