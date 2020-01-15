السيسي يفتتح قاعدة برنيس العسكرية على البحر الأحمر

شهدت مصر أمس افتتاح قاعدة برنيس العسكرية الجديدة على البحر الأحمر، وتبعد 270 كلم شمال منطقة حلايب وشلاتين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، ورئيس أرمينا وعدد من القيادات العسكرية والشخصيات العامة.

وأعلن الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وصوله إلى مصر للمشاركة في افتتاح قاعدة برنيس العسكرية، بدعوة من الرئيس، وكتب ولي عهد أبوظبي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات «تويتر»، أمس، «وصلت بحمد الله إلى محافظة البحر الأحمر في مصر لحضور افتتاح قاعدة برنيس العسكرية بدعوة كريمة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي»، وتابع «نشارك الشعب المصري الشقيق إنجازاته الوطنية والتنموية والحضارية».

القاعدة الجديدة

وقاعدة برنيس العسكرية، إحدى القواعد العسكرية المصرية الجديدة، التي أنشئت ضمن أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، حيث اهتم بضرورة فتح قواعد عسكرية جديدة، ضمن خطة التطوير والتحديث بالقوات المسلحة، فيما تعد القاعدة إحدى أضخم القواعد العسكرية في الشرق الأوسط، وتأتي مع قاعدة محمد نجيب العسكرية، كنقطتي ارتكاز وتحركات للقوات المسلحة المصرية، لمواجهة كافة التحديات.

فعاليات عديدة

وشهدت الأيام الماضية فعاليات كثيرة حضرها الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وذلك ضمن أنشطة المناورة قادر 2020، حيث قامت القوات الجوية بإعادة تمركز لطائراتها من مختلف الطرازات من مختلف القواعد العسكرية لتقديم الحماية الجوية لكافة العناصر المشاركة في المناورة قادر 2020 على مختلف الاتجاهات.

كما تنفذ القوات الجوية عددا من طلعات الاستطلاع وتقديم المعاونة النيرانية للعناصر المشاركة في تنسيق تام مع قوات الدفاع الجوي، وكذا معاونة القوات البحرية أثناء تنفيذ مهامها لتأمين المصالح الاقتصادية في مسرحي عمليات البحرين الأحمر والمتوسط وتنفيذ أعمال النقل الإستراتيجي لقوات الصاعقة في اتجاهات عملها، إلى جانب تنفيذ عمليات الإبرار والإسقاط لقوات المظلات مع تقديم المعاونة الجوية باستهداف البؤر الإرهابية على كافة الاتجاهات بالتعاون مع التشكيلات التعبوية مع الاستعداد لتنفيذ مهام الإخلاء الطبي والبحث والإنقاذ.

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الحدود البرية

كما قامت المنطقة الغربية العسكرية بتنفيذ عدد من الأنشطة على امتداد الحدود البرية والساحلية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وقوات حرس الحدود، حيث تم رفع درجات الاستعداد القتالي للتشكيلات والقواعد العسكرية مع تنفيذ خطة الفتح الإستراتيجي لعناصر المنطقة الغربية على كافة المحاور والاتجاهات، وتنفيذ العديد من المشروعات التكتيكية بجنود بالذخيرة الحية باشتراك عناصر القوات الجوية والدفاع الجوي، وكذا تأمين السواحل البحرية والبرية بالتعاون مع القوات البحرية وقوات حرس الحدود.

- تعد القاعدة إحدى أضخم القواعد العسكرية في الشرق الأوسط

- تشكل مع قاعدة محمد نجيب نقطتي ارتكاز للقوات المسلحة

تأتي ضمن أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسي