الحريري يبحث مع حاكم مصرف لبنان الوضع المالي والنقدي في البلاد

بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني سعد الحريري، مساء اليوم الأربعاء، مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الوضع المالي والنقدي في البلاد.

لديه حصانة ولا يستطيع أحد إقالته.

وخلال تصريحات صحفية أدلى بها للإعلاميين عقب لقائه سلامة في مقره في العاصمة بيروت، قال الحريري "تناول اللقاء مناقشة الأوضاع المالية والنقدية في البلاد"، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئيس الحريري.

وردا على سؤال حول نيّة الحكومة الجديدة إقالة حاكم مصرف لبنان والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، قال الرئيس الحريري "ليشكلوا الحكومة أولا. وفي الأساس، حاكم مصرف لبنان لديه حصانة ولا أحد يستطيع أن يقيله، ولتتحمل أي حكومة مسؤولياتها".

وأضاف "أنا لن أستبق الأمور. وكأي فريق سياسي، سنعطي الحكومة الجديدة فرصة للعمل، ونرى ما الذي ستنتجه، ومن ثم نقرر موقفنا منها. ألم يكن الرئيس الشهيد يفعل الأمر نفسه؟".

واستهجن الرئيس الحريري "الأحداث التي شهدتها منطقة الحمرا مساء أمس" في العاصمة اللبنانية، وقال: "بيروت ليست مستباحة، ومنطق أن نكسر شوارع الحمرا والصيفي وغيرهما هو منطق مرفوض. وأهل بيروت، وأنا واحد منهم، طفح الكيل لديهم من هذا الأمر، وانتهى".

يذكر أن لبنان يشهد احتجاجات شعبية منذ 17 أكتوبر الماضي للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والمالية التي وصلت إليها البلاد.

وأدت هذه الاحتجاجات إلى استقالة حكومة سعد الحريري. ورغم تكليف حسان دياب برئاسة الحكومة في 19 ديسمبر الماضي، فإنه لم ينجح حتى الآن في تشكيل الحكومة.