"النواب" يوافق على إحالة قرار اتهام الرئيس ترامب إلى مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب الأميركي، اليوم الأربعاء، على إحالة القرار الاتهامي بحق الرئيس دونالد ترامب على مجلس الشيوخ استعداداً لبدء المحاكمة لعزله.

كما أيد مجلس النواب قرار تعيين سبعة مدعين من الديمقراطيين، يشكّلون فريق الادعاء في هذه المحاكمة، ومنحهم صلاحية نقل التهمتين الموجهتين لترامب إلى مجلس الشيوخ في وقت لاحق الأربعاء.

وكررت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي دعوتها مجلس الشيوخ للموافقة على استدعاء الشهود الذين لديهم معرفة مباشرة بالقضية، وإحضار وثائق متعلقة بالملف من البيت الأبيض، تم رفض تسليمها خلال تحقيقات مجلس النواب، محذرة بأن المجلس سيتحمل مسؤولية "حجب حقائق" إذا رفض ذلك.

وقالت بيلوسي، قبل بدء التصويت، "زملائي من كلا الطرفين، نحن هنا اليوم للعبور إلى مرحلة مهمة للغاية في التاريخ الأميركي"، مضيفةً "مهما كانت النتيجة، الشعب الأميركي يريد محاكمة عادلة".

وأيد قرارَ إحالة الاتهامين إلى مجلس الشيوخ 228 نائباً فيما عارضه 193 عضواً في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي، والذي كان باشر التحقيقات بحقّ ترامب في سبتمبر الماضي.

وأسفرت التحقيقات عن توجيه النواب إلى ترامب تهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.

في الأثناء، رجح مسؤول كبير في الإدارة الأميركية ألا تستغرق محاكمة ترامب أمام مجلس الشيوخ أكثر من أسبوعين.

وقال المسؤول، رافضا كشف هويته، "أستبعد جدا أن يستمر الأمر أكثر من أسبوعين"، لافتا إلى أن البيت الأبيض يتوقع أن يبرئ مجلس الشيوخ، ذو الغالبية الجمهورية، الرئيس سريعا.

ومن المقرر أن تبدأ الثلاثاء المقبل.

وقبل التصويت على إحالة اتهامه إلى مجلس الشيوخ، قال ترامب إن عملية العزل، التي وصفها مراراً ب"المطاردة" السياسية، "خدعة".

وكتب على تويتر "ها نحن نعود مرة أخرى، خدعة أخرى من الديمقراطيين الذين لا يفعلون شيئا".

كانت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي عينت، في وقت سابق اليوم الأربعاء، رئيس لجنة المخابرات في المجلس آدم شيف لقيادة فريق من سبعة ديمقراطيين أثناء محاكمة الرئيس ترامب في مجلس الشيوخ.

وخلال محاكمة الرئيس الأميركي، سيقوم أعضاء مجلس الشيوخ بدور هيئة المحلفين في إجراءات يشرف عليها رئيس المحكمة العليا الأميركية جون روبرتس. بينما سيتولى الديمقراطيون دور فريق الادعاء.

وقاد شيف، وهو مدع عام فدرالي سابق في كاليفورنيا، التحقيق البرلماني في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.

ومن المتوقع أن يبرئ مجلس الشيوخ ساحة ترامب نظرا لعدم إبداء أي جمهوري تأييده لعزله وهي خطوة تتطلب موافقة أغلبية الثلثين بالمجلس.

ويتألف مجلس الشيوخ من 100 عضو منهم 53 جمهوريا.