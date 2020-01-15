بوتين يقترح مدير الضرائب ميخائيل ميشوستين لمنصب رئيس الوزراء

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح، اليوم الأربعاء، رئيس دائرة الضرائب ميخائيل ميشوستين لتولي منصب رئيس الوزراء بعد استقالة الحكومة الروسية بشكل مفاجئ.

جاء في بيان صادر عن الرئاسة الروسية أن بوتين "طرح ترشيح ميشوستين على الدوما"، مجلس النواب الروسي الذي يتعين عليه المصادقة على التعيين.

تأتي تسمية المسؤول الذي يكاد يكون غير معروف من قبل العامة في روسيا بعيد الإعلان المفاجئ عن استقالة رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف المعين في منصبه منذ حوالي ثماني سنوات، في أعقاب خطاب لبوتين دعا فيه إلى تعديل الدستور.

يتولى ميشوستين رئاسة الجهاز الفدرالي للضرائب منذ العام 2010 ويعرف عنه أنه موظف يعمل بفاعلية.

وشددت شبكة "روسيا 24" العامة على أنه أقام "أفضل نظام لجباية الضرائب في العالم".

ولم يدل ميشوستين بأي تصريح في الوقت الحاضر. لكن الكرملين نشر صورا له في لقاء انفرادي مع بوتين.

وسبق أن عين الرئيس الروسي خلال ولايتيه على رأس الحكومة بين 2000 و2008 مسؤولين غير معروفين، مثل ميخائيل فرادكوف عام 2004 الذي كان في ذلك الحين سفيرا لدى الاتحاد الأوروبي.