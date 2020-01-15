النائب آدم شيف سيمثل الديمقراطيين في محاكمة ترامب

ذكرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي اليوم الأربعاء أن رئيس لجنة المخابرات بالمجلس آدم شيف سيقود فريقا من سبعة ديمقراطيين أثناء محاكمة الرئيس دونالد ترامب في مجلس الشيوخ.

وعين شيف رئيسا لفريق محاكمة ترامب، وذلك في قرار لمجلس النواب من المتوقع إقراره في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وخلال محاكمة الرئيس الأميركي، يقوم أعضاء مجلس الشيوخ بدور هيئة المحلفين في إجراءات يشرف عليها رئيس المحكمة العليا الأميركية جون روبرتس. بينما سيتولى الديمقراطيون دور فريق الادعاء.

وقاد شيف، وهو مدع عام فدرالي سابق في كاليفورنيا، التحقيق البرلماني في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، والذي أسفر عن توجيه تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة العدالة إلى ترامب.

ومن المتوقع أن يبرئ مجلس الشيوخ ساحة ترامب نظرا لعدم إبداء أي جمهوري تأييده لعزله وهي خطوة تتطلب موافقة أغلبية الثلثين بالمجلس.

ويتألف مجلس الشيوخ من 100 عضو منهم 53 جمهوريا.

وانتقد الرئيس الأميركي إجراءات محاولة عزله ووصفها بأنها "خدعة".

وكتب ترامب، على "تويتر" بعد ثوان من إعلان رئيسة مجلس النواب فريق المحاكمة المؤلف من سبعة أعضاء، "ها نحن نعود مرة أخرى، خدعة أخرى من الديمقراطيين الذين لا يفعلون شيئا".

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