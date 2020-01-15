مستوطنون يقتحمون الأقصى

اقتحم 155 مستوطناً، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن هؤلاء المستوطنين ومن بينهم عناصر من مخابرات الاحتلال نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى قبل أن يغادروه من باب السلسلة.

من جهتها وزعت بلدية الاحتلال، اليوم الأربعاء، قرارات هدم على منشآت في بلدة العيسوية وجبل المكبر بحجة البناء دون ترخيص.

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وأوضحت لجنة المتابعة في العيسوية أن طواقم بلدية الاحتلال اقتحمت العيسوية وقامت بتوزيع وتعليق قرارات هدم صادرة من محكمة البلدية لأكثر من 5 منازل، وبعض الأوامر تدخل حيز التنفيذ بعد 20 يوماً.

وأَضافت اللجنة أن القرارات استهدفت اليوم طوابق سكنية من بنايات تحت ذريعة البناء دون ترخيص.