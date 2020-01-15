غارات إسرائيلية على مواقع في قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ

وسبق أن أفادت مصادر عبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن انطلاق 4 صواريخ من قطاع غزة نحو إسرائيل، اليوم الأربعاء، واعتراض منظومة القبة الحديدية صاروخين، في حين سقط صاروخان في منطقة خالية.

وسمع صوت صافرات الإنذار، في البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، ونقلت مصادر مطلعة أن سكان المنطقة في جنوب إسرائيل سمعوا دوي انفجارات، وفق ما ذكر موقع "آي 24".