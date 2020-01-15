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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طهران ترفض اقتراح بريطانيا لإبرام اتفاق نووي جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الأربعاء 15/يناير/2020 - 08:46 م
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حسن روحاني
وكالات
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أعلن الرئيس الايراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، رفض فكرة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لاستبدال الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى، بآخر تدعمه الولايات المتحدة.
وشدد جونسون أمس الثلاثاء على التزام حكومته باتفاق 2015 التاريخي الذي يواجه خطر السقوط منذ انسحاب الرئيس الأمريكي منه في 2018، وتزامن اقتراحه لإبرام اتفاق ترامب، مع إطلاق بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا آلية فض النزاعات ضد إيران، لخرقها الاتفاق الذي خفف بعض العقوبات عن طهران مقابل كبح برنامجها النووي.
وقال روحاني: "لا أعرف في ما كان يفكر رئيس الوزراء في لندن عندما قال بوضع خطة العمل الشاملة المشتركة جانباً وتنفيذ اتفاق ترامب".
وأضاف في تصريحات تلفزيونية بعد اجتماع حكومي "ترامب لم يفعل شيئاً سوى خرق المعاهدات والقوانين الدولية"، في إشارة إلى اتفاق باريس للمناخ 2017، واتفاق يونيو 2018 حول مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ومنذ انسحاب ترامب من الاتفاق، وإعادة فرضه العقوبات المشددة على إيران، ردت طهران بخفض التزاماتها التي نص عليها الاتفاق النووي، وشددت بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا على أنها ملتزمة بالاتفاق رغم التصرفات الإيرانية، ولكن طهران حذرت الدول الثلاث من نتائج لم تحددها لأي استغلال لآلية فض النزاعات.
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