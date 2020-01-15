طهران ترفض اقتراح بريطانيا لإبرام اتفاق نووي جديد

أعلن الرئيس الايراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، رفض فكرة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لاستبدال الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى، بآخر تدعمه الولايات المتحدة.

وشدد جونسون أمس الثلاثاء على التزام حكومته باتفاق 2015 التاريخي الذي يواجه خطر السقوط منذ انسحاب الرئيس الأمريكي منه في 2018، وتزامن اقتراحه لإبرام اتفاق ترامب، مع إطلاق بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا آلية فض النزاعات ضد إيران، لخرقها الاتفاق الذي خفف بعض العقوبات عن طهران مقابل كبح برنامجها النووي.