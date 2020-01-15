كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة ملفات قضية عزل ترامب إلى مجلس الشيوخ الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صوت مجلس النواب الأمريكي، مساء الأربعاء، على إرسال ملفات قضية عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ.

وكشف ديمقراطيون من أعضاء مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء عن أعضاء فريقهم الذي سيتولى الادعاء في محاكمة الرئيس دونالد ترامب في مجلس الشيوخ. ويرأس الفريق مدع عام سابق.

وسيقود آدم شيف (59 عاما) رئيس لجنة المخابرات بالمجلس فريقا من سبعة ديمقراطيين سيتولون عرض القضية على مجلس الشيوخ دافعين بأنه يتعين عزل الرئيس لأنه ضغط على أوكرانيا للتحقيق مع خصمه السياسي جو بايدن وأعاق عمل الكونجرس.

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وقال البيت الأبيض يوم الأربعاء إن اختيار سبعة أعضاء من مجلس النواب للمطالبة بضرورة عزل ترامب من منصبه في محاكمة بمجلس الشيوخ لا يغير شيئا.