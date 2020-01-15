كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة ملفات قضية عزل ترامب إلى مجلس الشيوخ الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكشف ديمقراطيون من أعضاء مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء عن أعضاء فريقهم الذي سيتولى الادعاء في محاكمة الرئيس دونالد ترامب في مجلس الشيوخ. ويرأس الفريق مدع عام سابق.
وسيقود آدم شيف (59 عاما) رئيس لجنة المخابرات بالمجلس فريقا من سبعة ديمقراطيين سيتولون عرض القضية على مجلس الشيوخ دافعين بأنه يتعين عزل الرئيس لأنه ضغط على أوكرانيا للتحقيق مع خصمه السياسي جو بايدن وأعاق عمل الكونجرس.
وقال البيت الأبيض يوم الأربعاء إن اختيار سبعة أعضاء من مجلس النواب للمطالبة بضرورة عزل ترامب من منصبه في محاكمة بمجلس الشيوخ لا يغير شيئا.
ويتهم ترامب بإساءة استخدام سلطاته للضغط على أوكرانيا للتحقيق بشأن الديمقراطي جو بايدن منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.
وبين المدعين الآخرين المكلفين هذه القضية، رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب رالف نادبر، الذي كتب بنود الاتهام بحق ترامب، و5 نواب بينهم زوي لوفجرن التي شاركت سابقاً في جلسات عزل ريتشارد نيكسون وبيل كلينتون.