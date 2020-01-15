أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

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ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 15/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || البرلمان العربي يرفض بالأغلبية التدخل التركي في ليبيا

قال اللواء عبدالله السعدون، عضو مجلس الشورى السعودي وعضو البرلمان العربي، إن قرار البرلمان العربي برفض التدخل التركي في ليبيا حاز على موافقة أغلب أعضاء البرلمان العربي. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || إحالة ملفات قضية عزل ترامب إلى مجلس الشيوخ الأمريكي

صوت مجلس النواب الأمريكي، مساء الأربعاء، على إرسال ملفات قضية عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ. أخبار عالمية عاجلة اليوم || السطات الألبانية تطرد دبلوماسيين إيرانيين بعد أنشطة تجسس

قامت السلطات الألبانية، اليوم الأربعاء، باعتقال اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين، وذلك بعد أكثر من عام من طردها السفير الإيراني، وتستضيف ألبانيا مخيما يؤوي آلافا من جماعة إيرانية معارضة.

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